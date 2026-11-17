Сергей Заворотный Фото: Кадр из видео

Журналист Сергей Заворотный, бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова, пришёл в себя после взрыва автомобиля на юге Москвы и начал дышать. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

72-летний общественник отключен от ИВЛ, остается в реанимации, в ясном сознании. Состояние тяжелое, но динамика положительная.

Напомним, на Заворотного было совершено покушение. Его автомобиль взорвался утром 13 ноября. Журналист и политолог получил тяжелые ранения, он лишился левой руки и впал в кому. Медики сделали все возможное, чтобы спасти Заворотного.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что задержана 21-летняя девушка. Она подозревается в том, что подложила взрывное устройство в автомобиль журналиста. Подозреваемая рассказала, что действовала под влиянием мошенников. А о самом взрыве уже узнала из новостей.