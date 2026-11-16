«Они давали указания, что делать»: Что рассказала на допросе девушка, которая пыталась убить экс-журналиста «КП»

У девушки сначала выманили крупную сумму денег, а затем убедили, что она участвует в «спецоперации». Фото: Официальный канал СК России в МАКС / Мобильный репортер/АГН Москва

Машину известного журналиста Сергея Заворотного подорвали прямо среди бела дня на юге Москвы – утром 13 ноября его внедорожник катил по Кировоградской улице. Самодельная бомба была закреплена под днищем со стороны водителя. Взрывом разворотило переднюю часть внедорожника, а сидевшего за рулем мужчину выбросило на асфальт…

72-летний Сергей Заворотный когда-то работал собственным корреспондентом «Комсомолки» в Латинской Америке, затем был пресс-секретарем премьер-министра Украины Николая Азарова.

СК показал видео допроса девушки, задержанной за причастность к покушению на Сергея Заворотного.

В больницу раненого увезли в тяжелом состоянии, но врачам удалось его спасти.

72-летний Сергей Заворотный сейчас в больнице Фото: Кадр видео.

Человека, который подложил под машину Заворотного самодельное взрывное устройство, вычислили и задержали через три дня.

- В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России, установлена и задержана подозреваемая в совершении этого преступления, - рассказали в СК России.

«Киллером» оказалась 21-летняя москвичка. На допросе девушка заявила, что ее несколько дней вели мошенники.

- Я была под влиянием украинских кураторов, которые сами со мной связались, - сообщила задержанная следователю. - Они давали указания, что делать. Представлялись сотрудниками Центрального Банка и МВД.

В СК уточняют, что под влиянием мошенников у нее сначала выманили крупную сумму денег, заставив перекинуть их на «безопасные счета». А потом убедили, что она участвует в «спецоперации».

Судя по всему, когда Сергей Заворотный сел в машину и поехал, бомбу привел в действие кто-то другой.

Теперь задача следователей – установить всех участников этой схемы, где бы они ни находились. Девушка же стала фигуранткой уголовного дела по максимально серьезной статье «Покушение на убийство общеопасным способом». За это можно получить до 15 лет колонии.

ОФИЦИАЛЬНО!

Следственный комитет России напоминает, что сотрудники правоохранительных органов никогда не выясняют по телефону персональные данные граждан, не запрашивают коды подтверждения для операций в банках и на Госуслугах и не проводят по видеосвязи следственные действия. Просим проявлять бдительность и не предоставлять незнакомым лицам вашим личные данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего собкора «Комсомолки» и пресс-секретаря Азарова подорвала 21-летняя девушка: Спецслужбы Украины завербовали ее, предварительно обманув и обокрав

В Москве подорвали бывшего собкора «КП» и соратника Азарова: Чем известен Сергей Заворотный

«Сергей Заворотный работал в режиме форсажа»: каким в «Комсомолке» запомнили раненного при подрыве автомобиля экс-помощника Азарова

«Мне сказали пилить сейфы, потому что это зачтется на суде»: 17-летний отличник полтора месяца «висел на крючке» у кураторов с Украины