Пушилин: 90% территории ДНР освобождено от ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы Российской Федерации освободили 90 процентов территории ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии с населением.

«Наша армия движется вперед, уже порядка 90% освобождено территории Донецкой Народной Республики», — сказал Пушилин.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции. Другие подробности освобождения Терсянки пока не приводятся.

Ранее российские военнослужащие освободили также село Воскресенка в Запорожской области. Об установлении контроля над населенным пунктом Минобороны сообщило 11 ноября.