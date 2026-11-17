В США серийный убийца заставил 8-летнюю девочку смотреть на убийство своей семьи Фото: Евгения ГУСЕВА.

Восьмилетняя девочка наблюдала, как серийный убийца расправился с её матерью, отчимом и старшим братом в США. Об этом сообщает издание Need To Know.

Инцидент произошел в мае 2005 года недалеко от города Кёр-д’Ален, штат Айдахо. Мужчина по имени Дункан проник в дом семьи, вооружившись обрезом ружья и молотком. Он связал всех членов и потребовал деньги. Получив отказ, он расправился с матерью девочки и ее отчимом, а также старшим братом. Девочка и её младший брат слышали, как убийца лишил жизни ее родителей.

После этого преступник увез в национальный лес Лоло в штате Монтана девочку и ее 9-летнего брата, где держал их связанными в палатке. Через некоторое время мужчина убил брата девочки, а также предложил ей самостоятельно выбрать метод смерти через удушение или с помощью пистолета.

В какой-то момент девочка смогла переубедить убийцу и захотела показать ему свой дом и школу в родном городе. Попав в один из ресторанов, официантка узнала убийцу и вызвала полицию. Спустя некоторое время полиция приехала и задержала убийцу.

Дункан умер в марте 2021 года в возрасте 58 лет, находясь в камере в федеральной тюрьме в Терре-Хот, штате Индиана.

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