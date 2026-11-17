Несколько человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в Праге. Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В центре Праги столкнулись два пассажирских поезда. В результате по меньшей мере несколько человек получили ранения, сообщил новостной портал Idnes. Точное число пострадавших пока неизвестно.

По данным портала, ЧП произошло на железнодорожном перегоне у Главного вокзала: составы одновременно выехали навстречу друг другу по одной колее. На место происшествия направлены четыре бригады скорой медицинской помощи и спасатели.

В конце октября в провинции Толедо произошло столкновение двух высокоскоростных пассажирских поездов, ставшее одной из крупнейших железнодорожных катастроф в истории Испании. По данным Верховного суда автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча, число погибших в результате происшествия составило 69 человек, из них как минимум 12 — иностранные граждане.