ВСУ атаковали Брянскую область, есть пострадавшие Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области в результате атак ВСУ пострадали мужчина и женщина. Об этом рассказал губернатор Егор Ковальчук.

"Враг продолжает атаки на Брянскую область. В результате удара украинского БПЛА травмы получила 69-летняя жительница поселка Большое Полпино", — о ситуации в регионе губернатор рассказал в своем сообщении в «Максе». Он уточнил, что пострадавшая женщина была доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

Пострадавший мужчина от госпитализации отказался. Ему назначено лечение амбулаторно. Также губернатор уточнил, что целью ВСУ стал гражданский автомобиль.

При этом это не первый раз, когда киевский режим пытается атаковать гражданские объекты. По словам президента РФ Владимира Путина, это делается для того, чтобы запугать и раскачать общество.