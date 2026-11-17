RMF24: Польша готовится к прибытию более 2 миллионов беженцев с Украины. Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польское правительство готовится к трем возможным сценариям развития событий в связи с возможной волной украинских беженцев. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Как считают эксперты, энергетический кризис на Украине может вызвать массовый приток беженцев в Польшу этой зимой. Их число может достичь 2,5 миллиона человек. Отмечается, что правительство готовится к такому развитию событий. При этом на данный момент такой вариант считается наименее вероятным.

Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) рассматривает три сценария: отсутствие притока беженцев, прибытие людей, у которых есть родственники в Польше, и массовая миграция. В ведомстве готовятся именно к последнему варианту. Было поручено провести инвентаризацию доступной инфраструктуры и ресурсов. В то время как пограничная служба ведет мониторинг ситуации на границе.

Кроме того, уже поступают отдельные запросы о возможности найти в Польше убежище на зимний период. В Польше подчеркивают, что на данный момент никакой чрезвычайной ситуации нет.

Ранее сайт KP.RU писал, что в 2026 году число нападений на граждан Украины на территории Польши достигло рекордных показателей. Было зафиксировано больше актов актов физической агрессии по отношению к украинцам, чем ранее