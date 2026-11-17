Судебный департамент Абу-Даби освободил бойца PFL Усмана Нурмагомедова. Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС

Судебный департамент Абу-Даби смягчил приговор по делу чемпиона Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе Усмана Нурмагомедова. После примирения сторон на свободу вышли все участники конфликта. Об этом в соцсети Х сообщили представители суда.

«Смягчены приговоры для восьми подсудимых по делу о драке в отеле после примирения и апелляции потерпевшего в правительство Абу-Даби с просьбой об их освобождении. Корректировка приговора: на каждого осужденного наложен штраф в размере 150 тысяч дирхамов», - говорится в публикации.

Напомним, 13 ноября стало известно, что российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, арестовали на шесть месяцев в ОАЭ. Задержание связано с инцидентом, произошедшим 11 ноября в отеле Hilton в Абу-Даби. По данным СМИ, Нурмагомедов подрался с экс-чемпионом UFC Мерабу Двалишвили.

Сообщалось, что Усман подошёл к Двалишвили и ударил его, после чего завязалась массовая драка с участием окружения обеих сторон. Полиция Абу-Даби задержала восемь участников потасовки и двух человек, снимавших происходящее на видео. По законам ОАЭ бойцу грозил тюремный срок. Глава UFC Дана Уайт резко высказался о драке между Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби, назвав её участников идиотами.