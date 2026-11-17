Суд встал на сторону футболиста Матвея Сафонова в деле о размере алиментов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При взыскании алиментов суд должен учитывать высокие доходы родителя, чтобы установить размер алиментов в твердой валюте. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ по жалобе вратаря французского клуба «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова.

В постановлении отмечается, что взыскание алиментов должно учитывать нетипичные по объему доходы в современных условиях

«Определение алиментов нацелено на корректировку их размера. Суды не вправе опираться на буквальное толкование оспариваемой нормы и не учитывать конституционное предназначение обязательств по алиментам», - говорится в сообщении.

Кроме того, нормы, которые оспариваются, не противоречат Конституции РФ. Автоматический расчет алиментов может привести к нецелевому использованию средств родителем, который получает выплаты. Законодатель также относит доходы больше 200 тыс. рублей в месяц к высоким. Они подлежат налогообложению по повышенным ставкам.

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