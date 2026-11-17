Светлана Куницына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Модель и телеведущая Светлана Куницына скончалась в понедельник, 16 ноября, на 57-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС.

«Вчера стало известно, что она умерла», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Светлана Куницына находится в критическом состоянии в отделении реанимации Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева после перенесенной операции на открытом сердце.

В конце 1980-х годов Светлана Куницына работала моделью у Вячеслава Зайцева, а в 1987 году принимала участие в организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту. В 2000-х годах Куницына получила широкую известность на телевидении в качестве обозревателя программы «Намедни» на телеканале НТВ, где также вела авторские проекты, посвященные индустрии стиля — «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».

Накануне стало известно о смерти Дэна Карни. Сооснователь всемирно известной сети пиццерий Pizza Hut ушел из жизни в возрасте 94 лет.