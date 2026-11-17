Попова: Россия способна разработать тест на новый возбудитель инфекции за 6 дней Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия обладает возможностями для разработки теста на новый возбудитель инфекции в течение четырех-шести дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По её словам, Россия помогает друзьям на дальних подступах, изучая новые возбудители в разных странах, а также самостоятельно разрабатывая новые тесты.

"Вы такое поручение нам давали, мы сегодня делаем это достаточно быстро, четыре-шесть дней у нас готов тест на любой новый возбудитель, который появляется не в России", - сказала она Мишустину.

Ранее сайт KP.RU писал, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируют в России, и доля гриппа в общей структуре случаев растет. Попова подчеркнула, что забота о здоровье в разгар сезона простуд - не формальность, а необходимость.