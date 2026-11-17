СК предъявил обвинение задержанной в покушении на Заворотного Фото: Алексей БУЛАТОВ.

СК предъявил обвинение задержанной 21-летней девушке в покушении на журналиста и политолога Сергея Заворотного. Отмечается, что подозреваемая находится под стражей. Об этом говорится в сообщении от ведомства.

Следствие ГСУ СК России по Москве продолжает расследование покушения на убийство Заворотного. Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 3, ст. 30, п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, говорится в материалах дела. Подозреваемую в покушении на журналиста задержали 16 ноября 2026 года. Девушка заявила, что действовала под влиянием мошенников.

Напомним, Заворотный сейчас находится в больнице. После взрыва личного автомобиля он был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Он лишился руки и впал в кому. Сейчас журналист пришел в себя.