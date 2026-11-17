НАТО переходит на использование коммерческих ракет для запуска спутников. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Организация Североатлантического договора (НАТО) переходит на использование коммерческих ракет для запуска спутников и расширения доступа в космос. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, это поможет нейтрализовать риски для космических систем, от которых зависит альянс. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска объявила о запуске инициативы Starlift. В ее рамках страны-участницы смогут бронировать места на коммерческих ракетах, запускаемых с расположенных в государствах-членах НАТО космодромов.

Отмечается, что инициатива является частью стратегии НАТО по внедрению коммерческих технологий. Кроме тог, в ближайшие несколько лет НАТО планирует заключить с частным сектором контракты на сумму более трех миллиардов долларов.

В альянсе считают, что активное использование коммерческих операторов запусков и космодромов позволит сделать доступ НАТО к космическому пространству более устойчивым, обеспечив возможность оперативного реагирования на потенциальные угрозы.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти США обратились к Москве с просьбой по соглашению с Европой. США хотят, чтобы Россия предоставила новое предложение по возможной сделке с ЕС о безопасности.