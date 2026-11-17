Музаев заявил, что планов отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР нет Фото: Ольга ЮШКОВА.

Основной государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный экзамен (ЕГЭ) и всероссийские проверочные работы (ВПР) отменять не собираются. Об этом на ежегодной Всероссийской встрече с родителями школьников сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Такое решение Музаев объяснил тем, что попытки отменить ЕГЭ уже предпринимались ранее и не принесли хороших результатов, а иной альтернативы до сих пор не предложено. Кроме того, Музаев обратил внимание, что ни одно государство мира не отказалось от выпускных экзаменов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 2027 году проведение ЕГЭ планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение, а уже с 2028 года все сервисы для граждан станут доступны на портале «Госуслуг». До начала массового запуска будет доступен тестовый режим по всем 16 предметам.