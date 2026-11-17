Клетчатка в свекле поддерживает работу кишечника. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Свекла может быть особенно полезна людям, которые следят за весом и заботятся о здоровье кишечника. Она хорошо насыщает. Врач-гастроэнтеролог Олеся Синельникова рассказала о пользе этого овоща. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Свеклу часто рекомендуют для повышения гемоглобина из-за ее цвета. Железо в ней действительно присутствует, но в небольшом количестве и в форме, которая усваивается хуже железа из мяса. Поэтому лечить железодефицитную анемию свеклой или ее соком нельзя», – предупредила врач.

По словам Синельниковой, клетчатка в свекле поддерживает работу кишечника, а фолаты и калий необходимы для нормальной работы организма. Нитраты в составе овоща могут способствовать снижению давления, однако свекольный сок не заменяет лекарства. При этом утверждения о том, что свекла очищает кровь и восстанавливает печень, научно не подтверждены.

Свеклу лучше добавлять в рацион постепенно, чтобы избежать вздутия и дискомфорта. Ее можно есть сырой, вареной или запеченной. Врач также посоветовала не злоупотреблять соком и назвала разумной порцией около 100-150 граммов овоща в день.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как свекла благодаря мощным антиоксидантам может помогать защищать организм от развития рака и диабета.