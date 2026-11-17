Ли Ривз Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ирландский боксер полусреднего веса Ли Ривз умер на 32-м году жизни после трех с половиной месяцев пребывания в медикаментозной коме. Об этом сообщает издание The Ring.

Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму 1 августа во время поединка против Гэри Калли на турнире в Дублине. Бой завершился нокаутом в десятом раунде. После пропущенного удара Ривз упал, потерял сознание и не мог пошевелиться, после чего его унесли с ринга на носилках.

Боксера прооперировали, а позднее перевели из столичной клиники в больницу города Лимерик. По данным издания, врачи и окружение спортсмена с оптимизмом оценивали шансы на его восстановление, однако в минувшие выходные он перенес очередную инфекцию, которая и стала причиной летального исхода.

За профессиональную карьеру Ли Ривз провел 18 поединков, одержав 16 побед при двух поражениях. Пять раз он становился чемпионом Ирландии в любительском боксе. В 2022 году он завоевал титул Североамериканской боксёрской федерации (NABF) в первом полусреднем весе.

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