Минобороны: Освобождение Заливного позволило ВС РФ расширить зону контроля Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Освобождение населенного пункта Заливное в Запорожской области позволило Вооруженным силам Российской Федерации (ВС РФ) расширить зону контроля. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что также это позволило российским войскам создать условия для дальнейшего продвижения.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что армия России освободила населенный пункт Заливное в Запорожской области. Кроме того, Минобороны сообщило о нанесении ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам на Украине.