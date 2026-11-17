Жительница Константиновки похоронила мужа во дворе после атаки дронов Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Ольга Яблучанская, которую российские военные вывезли из Константиновки, рассказала РИА Новости о гибели супруга. Мужчина скончался после удара украинского дрона по дому, и родные похоронили его прямо во дворе.

Как пояснила женщина, при атаке украинский беспилотник оторвал её мужу ступню. Близкие пытались помочь пострадавшему, но для спасения требовалась операция. Супруг Ольги скончался.

«Мужа убило, и мы похоронили его там, во дворе», — вспоминает женщина.

Дочь Ольги Елена добавила, что украинские военные ударили по их жилищу как минимум семью дронами, а затем сбросили зажигательную смесь. В результате дом был полностью разрушен и сожжён.

Ранее другая жительница Константиновки Светлана Землянская рассказала, что киевские власти запретили украинским волонтёрам вывозить мирных жителей из населённого пункта ещё в январе 2025 года. По словам женщины, после введения запрета организованная эвакуация не проводилась, и некоторое время горожане пытались покинуть город самостоятельно.