Захарова: на Восточноазиатском саммите не было проблем с общим фото с Лавровым. Фото: МИД РФ

Никаких проблем с общей фотографией на 21-м Восточноазиатском саммите не возникло. Так общее фотографирование в Telegram-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив о последних заявлениях главы МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на саммите в США.

«Восточноазиатский саммит с "семейным фото" проблем не испытывает. В Маниле все прошло без сучка и вадефуленки», - написала дипломат.

Свою публикацию Мария Захарова подкрепила общей фотографией гостей мероприятия, среди которых был и глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил не фотографироваться вместе с Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте.

Она также напомнила, что месяц назад Вадефуль сам выступал за проведение переговоров с Лавровым и позировал перед журналистами. Теперь же, по словам представителя российского МИД, немецкий министр изменил позицию и представил нежелание фотографироваться как принципиальный шаг.