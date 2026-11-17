Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В Кремле ответили на террористическую атаку киевского режима на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что строение будет восстановлено. Крымский мост будет «лучше прежнего». Свое мнение он выразил в общении с журналистами.

«Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего», — резюмировал представитель Кремля. Песков также отметил, что сейчас разрабатывается план по восстановлению Крымского моста совместно с Минтрансом и региональными властями.

Напомним, ВСУ в ночь на 17 ноября второй раз за сутки атаковали Крымский мост. Строение получило повреждение. Сейчас движение по мосту остановлено. Власти региона призывают жителей Крыма не выезжать в сторону моста.