Пугачёва появилась на концерте Галкина*, передвигаясь с помощницей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева посетила выступление своего супруга, юмориста Максима Галкина*, которое прошло 15 ноября 2026 года в кипрском Лимасоле. На распространившихся в сети кадрах с мероприятия видно, что 77-летняя певица передвигается при поддержке помощницы, опираясь на ее руку, передает Super.

В июле 2026 года исполнительница также появлялась на публике с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, отметив тогда, что процесс реабилитации еще не завершен и ходьба вызывает болевые ощущения. В свою очередь, представитель певицы Елена Чупракова ранее заявляла, что самочувствие артистки в норме, а дополнительные средства опоры необходимы ей преимущественно для удобства и большей уверенности при ходьбе.

Напомним, сложности с передвижением у артистки сохраняются после перенесенного ранее серьезного падения. Сама Пугачева ранее рассказывала, что в результате травмы получила перелом ноги и повреждение тазобедренного сустава, из-за чего на протяжении около четырех месяцев была практически лишена возможности двигаться.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.