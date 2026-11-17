МВФ ухудшил Украине экономический прогноз и требует налоговых ужесточений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз для экономики Украины и потребовал от Киева налоговых ужесточений. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Согласно официальному заявлению МВФ, ВВП страны в 2026 году сократится на 0,5%, а в 2027-м — ещё на 1%. Ранее фонд ожидал роста на 1% в текущем году и ускорения до 3,5% в следующем. Пересмотр прогноза в МВФ объяснили ухудшением ситуации с безопасностью и усилением ударов по экономической инфраструктуре.

В качестве условия дальнейшего финансирования МВФ настаивает на налоговых ужесточениях, особо выделяя «реформирование упрощённого налогового режима».

«Выравнивание условий игры путем реформирования упрощенного налогового режима остается важным для достижения этой цели, и крайне важно, чтобы власти выполнили свои обязательства в этой сфере, в частности, по разблокированию донорского финансирования и поддержке инвестиций», — говорится в сообщении.

Ранее в Минфине Украины сообщили, что государственный внешний и внутренний долг страны за последние 20 лет увеличился в 130 раз.