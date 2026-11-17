КС разъяснил порядок уплаты алиментов для богатых после жалобы Сафонова Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Конституционный суд отметил, что алименты не предполагают роскошной жизни ребенка. Суды могут снижать сумму алиментов. К такому решению судебный орган пришел после дела футболиста Матвея Сафонова. Само дело будет пересмотрено.

Напомним, конституционный суд рассмотрел жалобу вратаря ПСЖ Матвея Сафонова на взыскание алиментов на дочь 2021 года рождения. Сафонов просил установить фиксированную сумму, соответствующую потребностям ребенка и доходам бывшей супруги.

Нижестоящие суды отказали заявителю, сославшись на то, что стабильный и высокий доход не является поводом для отхода от долевого принципа. Сафонов утверждал, что до суда добровольно выделял на ребенка около 9 млн руб., а после решения суда выплатил около 62 млн руб. в качестве алиментов, что значительно превышает реальные потребности ребенка.

При этом в России принимаются еще шаги по розыску и ответственности для отцов-неплательщиков алиментов. Стало известно, что существенно могут возрасти штрафы за неуплату алиментов, до 100 тысяч рублей.