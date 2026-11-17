Военный самолет МиГ-29 ВВС Сербии потерпел крушение недалеко от Белграда Фото: EAST NEWS.

Истребитель МиГ-29 из состава 204-й авиационной бригады Вооруженных сил (ВС) Сербии потерпел крушение утром во вторник, 17 ноября, в окрестностях Старой Пазовы. В результате авиакатастрофы погиб пилот воздушного судна — майор Горан Булаич. Эту информацию официально подтвердили в Министерстве обороны Сербии.

На место происшествия оперативно прибыли органы военной полиции, также о случившемся был проинформирован ответственный прокурор.

Для расследования инцидента сформированы две специальные комиссии: комиссия по расследованию чрезвычайных ситуаций, которой предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и возможную ответственность должностных лиц, а также экспертная комиссия Военно-воздушных сил, задачей которой является установление точных причин авиакатастрофы.

Погибший майор Горан Булаич родился 25 марта 1973 года в Белграде, нес службу в сербской армии с 1996 года. У него остались двое детей.

Министр обороны Братислав Гашич, командующий ВВС и ПВО, заместитель начальника Генерального штаба сербской армии генерал-лейтенант Тиосав Янкович направили официальные телеграммы с соболезнованиями родным и близким погибшего летчика. Генерал-лейтенант Янкович лично выехал на место крушения самолета.

На прошлой неделе, 10 ноября, стало известно о крушении частного самолета на Филиппинах. На борту лайнера находились шесть иностранных граждан.