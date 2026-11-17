Три человека получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у другого - осколочное ранение уха", - сказано в публикации оперштаба.

Кроме того, в Белгородском округе на участке дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину госпитализировали со множественными непроникающими ранениями мягких тканей головы.

Отмечается, что бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что в Белгородской области один мирный житель погиб и еще четверо получили ранения в результате атак со стороны украинских войск. Еще четыре человека пострадали 15 ноября.