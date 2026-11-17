Розничные продажи водки и коньяка в РФ снизились за десять месяцев 2026 года. Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Clobal Look Press

Розничные продажи водки в России по итогам января — октября 2026 года сократились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 59,82 млн декалитров (дал). Реализация коньяка за тот же период уменьшилась на 2,6%, до 10 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Общий объем розничных продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 0,69% и достиг 164,1 млн дал. При этом в сегменте спиртных напитков крепостью выше 9% зафиксирован рост на 0,9%, до 98,2 млн дал, что во многом обусловлено увеличением спроса на ликероводочные изделия — их продажи выросли на 11%, до 16,7 млн дал.

Наиболее существенное падение произошло в категории слабоалкогольной продукции, где реализация рухнула на 58,8%, до 570,7 тыс. дал. Отрицательную динамику также показали плодовая алкогольная продукция (снижение на 33,7%, до 1,42 млн дал), виноградосодержащие напитки без этилового спирта (на 28,7%, до 139,2 тыс. дал), ликерные вина (на 8,2%, до 881,1 тыс. дал) и тихие виноградные вина (на 2,4%, до 45,13 млн дал). В то же время продажи игристых вин выросли на 4,6%, до 16,62 млн дал, а виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 0,6%, до 1,14 млн дал.

Совокупные продажи напитков брожения за десять месяцев уменьшились на 0,5%, до 601,44 млн дал. Реализация пива сократилась на 0,5%, до 510,8 млн дал, пивных напитков — на 2,7%, до 79,1 млн дал, а пуаре — на 24,9%, до 110,7 тыс. дал. Положительную динамику в этом сегменте продемонстрировали сидр и медовуха, продажи которых увеличились на 21,6% (до 8,86 млн дал) и 8,2% (до 2,6 млн дал) соответственно.

Напомним, в Госдуме вскоре рассмотрят законопроект об ужесточении наказаний за продажу алкоголя несовершеннолетним, употребление алкоголя и наркотиков в общественных местах.