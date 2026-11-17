Глава европейской дипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила несогласие с решением исключить её из состава переговорной группы по конфликту на Украине. Об этом пишет Politico.

Отвечая на вопрос журналистов о причинах своего отсутствия в делегации, Каллас призвала обратиться к основополагающим договорам Евросоюза и напомнила, что именно верховный представитель занимается вопросами безопасности и внешней политики. Она подчеркнула, что остаётся при своём мнении и готова выполнять эту работу.

По данным издания, европейские дипломаты связывают отсутствие Каллас в переговорной группе с её критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа.

13 ноября на саммите в Дублине председатель Евросовета Антониу Кошта объявил состав европейской переговорной группы: в неё вошли советники по национальной безопасности Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также представители Еврокомиссии и Совета ЕС. Каллас в этот список не попала. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Каллас глупой для роли переговорщика с Москвой от Евросоюза.