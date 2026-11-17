Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В Украине оппозиционным деятелям запретили поднимать два вопроса, которые касаются главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети X.

«Есть две темы, которые украинской оппозиции не позволено затрагивать: элитные особняки "Династия" под Киевом (для его друзей и, предположительно, для него самого) и Елена Зеленская», — написала бывший представитель киевского режима.

Мендель утверждает, что Зеленский осознает пользу оппозиции, так как она создает видимость демократии. Однако он уничтожил реальную демократию. Политиков, избегающих обсуждения важных вопросов, она назвала фальшивыми оппозиционерами.

Ранее KP.RU передал слова Мендель о том, что Зеленский почти не находится на Украине. Он старается организовать как можно больше заграничных поездок. Зеленский, по ее словам, боится гнева украинцев из-за длительного отключения света и тепла.