Поезда возобновили движение по Крымскому мосту после атаки беспилотников Фото: Кристина МАРКИНА.

Поезда снова начали курсировать по Крымскому мосту после того, как его атаковали украинские дроны. Об этом говорится в сообщении от главы Крыма Сергея Аксенова. По возобновлению автомобильного движения информации нет.

«Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой», — говорится в сообщении чиновника в его канале в «Максе».

В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас проводится подготовка к восстановительным работам. Нет сомнения, что мост будет восстановлен. Отмечается, что это вторая атака ВСУ на мост за последние сутки.