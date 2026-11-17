ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Эстонией. Фото: Jens Kalaene /dpa /Global Look Press

Пропускная способность эстонских пунктов пропуска на границе с Россией продолжает снижаться, однако значительного роста очередей за последние две недели не зафиксировано. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ), охарактеризовав текущую обстановку на участке как «стабильно напряженную».

По данным ведомства, пассажиропоток через пункт пропуска Ивангород сократился более чем вдвое: если за неделю с 31 августа по 6 сентября границу в обоих направлениях пересекли свыше 12 тысяч человек, то с 26 октября по 1 ноября — около 5 тысяч. Всего с начала 2026 года через российско-эстонский участок проследовали порядка 600 тысяч человек, тогда как за весь 2025 год этот показатель превышал миллион.

В СЗТУ также отметили изменение структуры трафика. Сейчас число въезжающих в Россию превышает количество выезжающих, хотя годом ранее наблюдалась обратная ситуация.

Скопление людей и транспорта в таможенном управлении связано с усиленным досмотром и сокращенным режимом работы эстонской стороны. Автомобильные пункты открыты с 08:00 до 20:00 МСК. Переход Нарва — Ивангород закрыт для автомобилей из-за реконструкции российского пункта пропуска. На переходах Шумилкино и Куничина Гора эстонские службы принимают грузовой транспорт неравномерно.

Россиянам рекомендовали при планировании поездок учитывать риск полного закрытия пограничных переходов с 1 декабря.

Напомним, 15 ноября глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил о вынесении вопроса о закрытии границы на рассмотрение правительства, допустив как временный, так и постоянный характер ограничений. Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна уточнил, что Таллин планирует закрыть все пункты пропуска на границе с РФ с 1 декабря.