ВЦИОМ: почти треть россиян играют в видеоигры Фото: REUTERS.

Каждый третий совершеннолетний россиянин регулярно играет в видеоигры на компьютере, приставке или телефоне. Об этом говорится в сообщении аналитического центра ВЦИОМ.

При этом ключевым условием становится возраст: молодежь играет в игры существенно чаще. В возрасте от 18 до 24 лет играет подавляющее большинство (73%), а с 25 до 34 лет этот показатель составляет немногим более половины (55%).

В свою очередь четверть всех геймеров играет ежедневно не более четырех часов, а еще четверть - несколько раз в неделю. Каждый десятый опрошенный играет более четырех часов.

Молодые люди сильнее вовлечены в игры и относятся к ним как к нормальному явлению. Однако это не означает, что увлечение видеоиграми воспринимается исключительно положительно. Молодежь также осознает и вредные последствия своего увлечения.

Ранее сайт KP.RU писал, что объем выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий в России превысил четыре триллиона рублей по итогам прошлого года.