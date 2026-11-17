Байден признал расширение НАТО одной из причин провала отношений с РФ Фото: REUTERS.

Расширение НАТО на восток стало одной из причин того, что западным странам не удалось выстроить конструктивные отношения с Россией. Такое признание сделал бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), вышедших в свет 17 ноября, передает РИА Новости.

«Значительное расширение НАТО на восток в 2004 году и включение трех прибалтийских государств... привело Североатлантический альянс к границам России. Это гарантированно должно было вызвать тревогу в Кремле», — написал экс-глава Белого дома.

Еще одним фактором, осложнившим диалог, Байден назвал военную операцию США в Ираке, из-за которой у Вашингтона, по его словам, «было не так много друзей в мире».

Вместе с тем Байден отметил, что в начале 2000-х годов существовали предпосылки для сближения Москвы и Запада. В частности, он напомнил, что президент России Владимир Путин стал первым из мировых лидеров, позвонившим тогдашнему американскому президенту Джорджу Бушу-младшему после терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, в своих мемуарах Байден также рассказал, как Владимир Зеленский и Киев испытывали терпение Вашингтона.