Одно из последних фото, которое Кирилл Бабушкин опубликовал у себя в соцсетях, сентябрь 2026 г. Фото: vk.ru/kirbab

Работавший в фонде «Защитники Отечества» в Запорожской области журналист Кирилл Бабушкин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «КП-Челябинск».

Отмечается, что несколько месяцев Бабушкин назад заключил контракт и стал оператором БПЛА.

«Кирилл был очень талантливым и светлым человеком, писал прекрасные материалы и стихи. И по-настоящему любил нашу Родину», - рассказала директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

Журналист работал во многих СМИ Челябинска, а также в челябинском филиале «Комсомольской правды». Бабушкин вел работу с органами власти и активно участвовал в жизни редакции.

Ранее сайт KP.RU писал, что литературовед, фольклорист и профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Левинтон умер в возрасте 77 лет.