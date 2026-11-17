Женщина погибла, её муж пострадал из-за атаки ВСУ на автомобиль под Белгородом Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Женщина погибла, её муж получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль под Белгородом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Черемошное Белгородского округа.

"От полученных травм женщина скончалась на месте. Приносим искренние соболезнования близким. Супруга погибшей со множественными осколочными ранениями рук бригада скорой доставила в городскую больницу Белгорода", - говорится в сообщении.

Кроме того, были повреждены частные домовладения, автомобили, грузовые машины и предприятия.

Ранее сайт KP.RU писал, что три человека пострадали в результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область. В одном из округов на участке дрон нанес удар по автомобилю.