NYP: На Гавайях отец убил маленького сына, мешавшего ему играть в видеоигры. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

20-летний житель Гавайев Джошуа Калеолани Агбаяни Сото Пайва обвиняется в убийстве собственного трёхмесячного сына. По данным полиции, причиной расправы стал плач младенца, мешавший отцу играть в видеоигру. Об этом пишет New York Post.

Трагедия разыгралась 25 октября. По версии следствия, Пайва был увлечён онлайн-игрой, когда его сын Джон-Чарльз Сайки-Пайва стал плакать. Мужчина признался, что принялся агрессивно раскачивать детскую кроватку, из-за чего голова малыша стала биться о каркас. Это продолжалось не менее 15 минут. Затем мужчина схватил ребёнка за правую ногу и всем своим весом придавил к дивану.

Младенца доставили в отделение неотложной помощи. Спасти мальчика не удалось. Вскрытие показало, что ребёнок погиб от травм головы.

Мужчина признался в содеянном. Он был арестован. Горе-отцу предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Ранее похожий инцидент произошёл в Великобритании. В графстве Кент суд признал виновным 24-летнего Тайлу Уормби в убийстве трёхмесячного пасынка Хантера Ходжеса из-за плача.