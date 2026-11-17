Госдума приняла закон об обязательной индексации невыплаченной вовремя пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект об обязательной индексации страховой пенсии и выплат к ней в случае их задержки по решению суда. Информация опубликована на официальном сайте Госдумы.

Правительство РФ внесло изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях» по новому законопроекту.

Проект обязует пенсионные органы пересчитывать и выплачивать недополученные пенсии и фиксированные выплаты, назначенные по решению суда. Индексация необходима для защиты средств от инфляции до исполнения решения.

Индексация пенсий начнется с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в силу. Нужно отметить, что меры применяются, если нет необходимости в дополнительных фактах, которые орган пенсионного обеспечения не может оперативно получить.

Ранее KP.RU рассказал, что в 2027 году пройдет новая индексация пенсий. В среднем россияне будут получать больше 30 тысяч рублей. В Соцфонде подчеркнули, что в первую очередь увеличится размер средней пенсии по старости.