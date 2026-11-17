Папа римский Лев Фото: REUTERS.

Папа Лев XIV получил удар четками в лицо во время проезда на папамобиле в Лиме перед мессой в Перу. Вскоре выяснилось, что понтифик простил человека, бросившего четки. Об этом пишет издание AP.

"Понтифик получил удар небольшими четками, брошенными из толпы верующих, когда приветствовал их из папамобиля перед своей последней мессой в Лиме", — отмечается в материале.

Четки попали в лицо Папе Льву XIV, когда тот шел к алтарю. Несмотря на инцидент, понтифик продолжил приветствовать верующих. Произошедшее не повлияло на движение папского кортежа и богослужение, а сам понтифик не получил ранений.

Ранее KP.RU рассказал, что визит Папы Римского в Перу уже заинтересовал СМИ. Сообщается, что понтифик опубликовал интересное фото из кабины самолета. На одном из пилотов был шеврон российских войск.