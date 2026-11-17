Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную двустороннюю встречу с Путиным Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Не знаю, но я бы это сделал, если бы была такая возможность", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о потенциальной отдельной встрече с Путиным.

С таким заявлением он выступил перед переговорами с лидерами Японии, Индии и Австралии в Маниле.

Напомним, 18 и 19 ноября лидеры РФ, Китая и США Путин, Си Цзиньпин и Трамп встретятся на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Эта встреча станет первой между лидерами трех государств.

Как писал сайт KP.RU, президент России прибудет в Китай с официальным визитом во вторник, 17 ноября. Он примет участие в саммите АТЭС. Сами мероприятия начнутся 18 ноября. Путин выступит перед представителями крупнейших мировых компаний. Он изложит оценку ситуации в мировом хозяйстве.