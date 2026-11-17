Силовики провели обыск в театре "Ленком Марка Захарова" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В театре «Ленком Марка Захарова» проведены обыски в рамках уголовного расследования. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Подробности следственных мероприятий и мотивы возбуждения дела пока не обнародованы.

«В театре Ленком прошли обыски в рамках уголовного дела. Был изъят ряд документов», - заявил источник.

Президент театра Марк Варшавер оказался вовлечён в уголовное дело. По словам источника агентства, детали обвинения не разглашаются, однако известно, что расследование связано с финансовыми вопросами.

Ранее KP.RU сообщил, что следователи завершили расследование хищений в МХАТ имени Горького на сумму до 2 млрд рублей. Основной фигурант - бывший гендиректор Владимир Кехман, начавший карьеру с поставок бананов, затем занявшийся меценатством и культурой. С 2007 года он руководил Михайловским театром в Санкт-Петербурге, а в 2021-м стал директором МХАТ, где уволил худрука и инициировал капитальный ремонт.