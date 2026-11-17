Французский политик Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо запустил национальную петицию с требованием вернуть французских военных с территории Украины и соблюсти статью 35 Конституции. Об этом он сообщил в соцсети X.

Поводом стало сообщение радиостанции RFI о существовании операции «Волия» — французской военной миссии, которая, по данным Филиппо, играет активную роль на Украине с лета 2026 года.

«Французский народ не был проинформирован об этом теперь уже масштабном французском военном присутствии на Украине. <...> Статья 35 Конституции не соблюдается», — написал он.

Филиппо выдвинул три требования, среди которых соблюдение статьи 35 Конституции, прекращение всей военной и финансовой поддержки Украины со стороны Франции, а также участие Парижа в поиске мирных переговоров.

Ранее французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр заявил, что на территории Украины в настоящее время могут находиться более 100 военнослужащих из Франции.