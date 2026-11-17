Сириль де Латтр: на Украине могут находиться более 100 военных из Франции. Фото: Ansgar Haase/Global Look Press

На территории Украины в настоящее время могут находиться более 100 военнослужащих из Франции, потому что боевики ВСУ не в состоянии сами обслуживать сложную европейскую технику. Об этом в беседе с ТАСС рассказал французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр.

По его словам, французские военные занимаются на Украине не только техобслуживанием, но и эксплуатацией сложной техники, включая ракеты SCALP [Storm Shadow]. При этом среди французского контингента уже есть погибшие.

Де Латтр добавил, что переданные Украине истребители также требуют присутствия еще большего числа французских военных специалистов, так как самолет является еще более сложной в эксплуатации техникой.

Ранее сообщалось, что военные Вооруженных сил (ВС) Франции на протяжении последних нескольких месяцев ведут операции на территории Украины. Сформированная структура получила название «Воля», а руководство ею осуществляет французский генерал.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны вывести французских военных с территории Украины.