Сергей Рябков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Европа не участвует в трехсторонних переговорах по Украине между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Такое заявление в ходе общения с прессой сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Речи об участии европейцев в переговорном раунде в любом случае не идет", — резюмировал представитель МИД РФ. Также он отметил, что европейцы могут и дальше заниматься репродукцией своих санкционных пакетов.

Замглавы МИД Рябков заявил, что место и время нового раунда трехсторонних переговоров пока не определены и перспективы неясны. До этого глава российской делегации на прошлых переговорах по Украине Владимир Мединский рассказал, что европейцы смогут участвовать в процессе, когда у них появится совесть. Ведь пока нет никаких посылов, что ЕС хочет прекратить конфликт.