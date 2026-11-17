Гоша Куценко о муже своей дочери: "У меня появился ещё один сын и брат" Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актёр Гоша Куценко с радостью объявил о свадьбе своей старшей дочери Полины. Они связали свои судьбы ещё в сентябре, однако актёр долгое время не делился этой радостной вестью. В беседе с Woman.ru Куценко поделился, что теперь в их семье появился ещё один родной человек.

«Полечка вышла замуж, всё отлично. У меня появился ещё один сын и брат. Вадим его зовут», - говорит Куценко.

Куценко не знакомит публику со своим зятем Вадимом, так как тот не связан с шоу-бизнесом и не ищет известности. Куценко не раскрывает подробности его жизни. О возможном расширении семьи актёр пока не думает, так как его 30-летняя дочь Полина сосредоточена на карьере, и отец не торопит её с материнством.

О свадебном подарке артист не распространялся, отметив, что дорогостоящих презентов, таких как квартира или автомобиль, не было. Куценко также подчеркнул, что уже многое сделал для своей старшей дочери Полины.

Ранее KP.RU сообщил, что Полина Куценко вышла замуж за программиста Вадима. Торжество прошло в кинопарке на театральной сцене.