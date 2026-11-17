Лавров высмеял жалобы Бориса Джонсона на пытку водкой в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с иронией прокомментировал воспоминания бывшего премьер-министра и экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о встрече в Москве в 2017 году, во время которой британского политика якобы «напоили огромным количеством водки» у раскаленного камина в особняке Морозова.

Отвечая на просьбу журналистов оценить слова Джонсона, Лавров напомнил, что выбор напитков на том приеме был широким, и предположил, что резкая реакция организма британца на алкоголь могла быть связана с внешним вмешательством.

«Делают же какие-то манипуляции с организмом, чтобы он отторгал потом спиртное. Кто знает», — отметил глава российской дипломатии, усмехнувшись и пожав плечами.

Напомним, экс-премьер Великобритании в эфире шоу Tres Respuestas пожаловался на прием, который ему оказали в российской столице в бытность главой британского внешнеполитического ведомства. По утверждению политика, Лавров якобы заставил его выпить «огромное количество водки» рядом с раскаленным камином, что Джонсон назвал ужасным и сравнил с «наказанием в викторианской школе».