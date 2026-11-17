Сенатор Гибатдинов предложил урезать рабочий день в РФ с восьми до шести часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В России следует уменьшить длительность рабочего дня до шести часов. Такая мера осуществима в различных сферах благодаря современным технологиям, считает Айрат Гибатдинов, который представляет Совет Федерации в комитете по науке и образованию. Он отметил, что хотя это решение может не быть принято немедленно, в будущем к нему "неизбежно вернутся".

"Возможно, во многих сферах этого было бы достаточно. Мы с коллегами из Госдумы уже выходили с такой инициативой. Думаю, если сейчас она не будет поддержана, то в ближайшее время мы все равно к этому придем", - заявил сенатор в пресс-центре НСН.

Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду сообщила, что российские компании сокращают рабочую неделю, сохраняя зарплаты. Утверждается, что это повышает производительность, так как сотрудники стремятся завершить задачи быстрее и больше отдыхают.

Ранее KP.RU сообщил, что в Федерации профсоюзов назвали основные профессии, которые можно перевести на четырёхдневную рабочую неделю.