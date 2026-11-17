Сбои зафиксированы в работе Google, Twitch, Timeweb и других западных сервисов Фото: REUTERS.

Крупные онлайн-платформы испытывают технические проблемы 17 ноября 2026 года. Пользователи по всему миру сталкиваются с проблемами подключения ко всем базовым сервисам, сайтам и приложениям. Сервис Downdetector фиксирует тысячи жалоб на неполадки в работе различных сервисов, в том числе Google.

Клиенты бизнес-решений Timeweb и Timeweb Cloud, а также пользователи сервисов Google, стриминговых платформ Twitch и Discord столкнулись с трудностями в доступе к своим услугам. Также поступают жалобы на стабильность работы «Ростелекома», онлайн-игры War Thunder и нейросети DeepSeek.

Масштабный сбой в работе сайтов наблюдается во всех странах мира. Недавно сообщалось о сбоях в работе сервисов Microsoft, но компания заверила, что это не являлось результатом кибератак.

Ранее KP.RU сообщил, что хакеры атаковали немецкую компанию Quantum Systems, производящую беспилотники для Украины и Бундесвера. Злоумышленники скомпрометировали сервер обновлений и разместили там вредоносный код, маскирующийся под легитимное ПО для планирования полетов дронов Vector (Falke).