Axios: Украина и ЕС с опаской ждут трехсторонней встречи лидеров РФ, Китая и США Фото: REUTERS.

Украина и Евросоюз с опаской ожидают трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на европейского дипломата.

По данным источника издания, саммит Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина обсуждался за закрытыми дверями на встрече европейских лидеров в Дублине на прошлой неделе, и часть участников выразила обеспокоенность тем, что американский президент может пойти на неожиданные уступки или сделать заявления по украинскому вопросу, не согласовав их с союзниками.

Трёхсторонний саммит в Шэньчжэне с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа состоится 19 ноября на полях саммита АТЭС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предстоящую трёхстороннюю встречу лидеров трёх стран знаковой. По его оценке, сам факт такого саммита способен стать весомым сигналом для всего человечества о важности диалога для решения глобальных проблем.