Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую трёхстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, назвав её знаковой. По его оценке, сам факт такого саммита способен стать весомым сигналом для всего человечества о важности диалога для решения глобальных проблем.

«До сих пор таких встреч не было», — сказал Песков ИС «Вести».

17 ноября президент Путин отправится в Китай, где пройдёт саммит организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие запланировано на 18–19 ноября. 19 ноября должны состояться переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. О времени и месте встречи пока не сообщалось.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее назвала историческим предстоящий саммит лидеров России, Китая и США. По её словам, страны разделяют общую ответственность за реагирование на глобальные вызовы, а также поддержание стабильности в мире.