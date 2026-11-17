Юлия Высоцкая Фото: Алексей БУЛАТОВ.

53-летняя актриса Юлия Высоцкая опубликовала фото 89-летнего мужа Андрея Кончаловского в своем блоге. Отмечается, что кадр был сделан в итальянском ресторане на террасе.

На фото Кончаловский в шляпе, шарфе и пледе за столом. Режиссер смотрит строгим взглядом. Но чувствуется, что он просто позирует для интересного кадра. Юлия сфотографировала супруга в месте, где они часто любят бывать.

Андрей Кончаловский Фото: соцсети Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский заключили брак в 1998 году. У них двое детей: дочь Мария, родившаяся в 1999 году, и сын Пётр, появившийся на свет в 2003 году. В 2021 году они удочерили девочку по имени Соня.

Ранее KP.RU рассказал, что Высоцкая часто опубликовывает фотографии себя и мужа, что называется, без прикрас. Актриса любит показывать естественную красоту и видит ее даже в самых простых вещах, таких как теплый уютный вечер с супругом.