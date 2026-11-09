Уехавшая из России 53-летняя Юлия Высоцкая показала без прикрас 89-летнего мужа Андрея Кончаловского

Юлия Высоцкая сейчас находится в Тоскане Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский уехали из России. Сейчас большую часть времени они проводят в Италии. У супругов поместье в Тоскане. 89-летнему режиссеру и его музе полезен местный климат. 53-летняя актриса делится яркими фотографиями из Европы.

Юлия Высоцкая опубликовала новые снимки мужа Андрея Кончаловского, с которым проводит время в Тоскане. В Италии супруги дегустируют вино и отдыхают на природе.

На фотографиях Андрей Сергеевич предстает без прикрас. Он передвигается с тростью и кутается в шарф пятой жены.

Старенький режиссер кутается в шарф жены Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сама Юля показала себя без макияжа. Массивные украшения из золота оттеняли красоту артистки.

Юлия показала себя без макияжа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отметим, супруги вместе уже более четверти века. В их семье трое детей. Сын Петр учится на архитектора. Дочь Маша в 2013 году попала в страшную аварию и с тех пор находится под присмотром врачей.

В 2021 году супруги удочерили девочку Соню, когда ей было девять дней от роду. Высоцкая подчеркивает, что дети не бывают чужими. "Родные и близкие всегда нуждаются в тебе, как и ты в них. И это вызов. Нужно распределять силы так, чтобы их хватало на то, чтобы приносить радость родным людям", - рассказывала она.

Говоря о воспитании младшей дочери, актриса отметила: "Это непросто. Это требует усилий, но любые человеческие отношения требуют усилий, не только с маленьким ребенком".